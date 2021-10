Ottobre mese della zucca: le proprietà (Di martedì 5 ottobre 2021) Ottobre, mese della zucca! Ortaggio autunnale per eccellenza, già verso la fine di settembre comincia a diventare la protagonista di molte ricette, da quelle salate a quelle dolci. Considerata da molti sorella delle patate, molti credono sia ricca di carboidrati come un tubero, ma in realtà non è così. La zucca è povera di carboidrati, povera di grassi e di proteine. Al contempo è ricca di acqua, ha un discreto contenuto di potassio, ferro e fosforo. Ma ciò che rende particolarmente importante questo ortaggio, però, è la ricchezza di carotenoidi, in particolare betacarotene, precursore della vitamina A, potente antiossidante e protettore della vista. Da antiossidante è capace di contrastare l’azione dei radicali liberi, mentre nella sua funzione vitaminica svolge ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021)! Ortaggio autunnale per eccellenza, già verso la fine di settembre comincia a diventare la protagonista di molte ricette, da quelle salate a quelle dolci. Considerata da molti sorella delle patate, molti credono sia ricca di carboidrati come un tubero, ma in realtà non è così. Laè povera di carboidrati, povera di grassi e di proteine. Al contempo è ricca di acqua, ha un discreto contenuto di potassio, ferro e fosforo. Ma ciò che rende particolarmente importante questo ortaggio, però, è la ricchezza di carotenoidi, in particolare betacarotene, precursorevitamina A, potente antiossidante e protettorevista. Da antiossidante è capace di contrastare l’azione dei radicali liberi, mentre nella sua funzione vitaminica svolge ...

