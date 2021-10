Nascar | in Alabama trionfa Bubba Wallace | secondo pilota di colore di sempre a vincere una gara

(Di martedì 5 ottobre 2021) Al Talladega Superspeedway, in, è andato in scena ilappuntamento del round of 12 dei Playoff, nell'inedito scenario del lunedì a causa delle forti piogge che hanno interessato ...

La Gazzetta dello Sport

Al Talladega Superspeedway, in, è andato in scena il secondo appuntamento del round of 12 dei Playoff, nell'inedito scenario del lunedì a causa delle forti piogge che hanno interessato l'area su cui sorge l'ovale. ...... e anche qualche colpo basso, la tappa dellaa Las Vegas ha trovato un gruppo un po' meno ... è stato dimesso, ma dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli prima del prossimo round in. L'...Bubba Wallace vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series in quel di Talladega. Il portacolori del 23XI Racing si impone nello Stato dell'Alabama diventando il secondo pilota afro-ame ...Paladino dell’antirazzismo ha trionfato sul circuito di Talladega dove l’anno scorso era stato trovato un cappio. È il secondo nero a vincere nella storia del campionato dopo Wendell Scott nel 1963, e ...