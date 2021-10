Mbappé: “Neymar? È vero, l’ho chiamato barbone. Mi godo ogni momento con Messi” (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de L’Equipe, Mbappè ha parlato anche della Francia, di Messi e Neymar. Ecco le sue parole. Su Neymar “Sì, è vero, l’ho chiamato ‘barbone’ perché non ero contento di un passaggio mancato. Sono cose che succedono sempre nel calcio. Ecco perché subito dopo, quando è esploso il caso, ho parlato con lui. Queste cose accadono perché vogliamo vincere. Non c’è nessun problema”. Su Messi “Prima di tutto, bisogna sottolineare che si tratta di una grande assunzione. Abbiamo colmato molte lacune. Abbiamo una squadra molto competitiva, pronta a lottare per tutti i trofei. Dopo di che, in agosto-settembre, abbiamo avuto giocatori che sono tornati tardi, che erano infortunati. Un sacco di micro-problemi, significava che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de L’Equipe, Mbappè ha parlato anche della Francia, di. Ecco le sue parole. Su“Sì, è’ perché non ero contento di un passaggio mancato. Sono cose che succedono sempre nel calcio. Ecco perché subito dopo, quando è esploso il caso, ho parlato con lui. Queste cose accadono perché vogliamo vincere. Non c’è nessun problema”. Su“Prima di tutto, bisogna sottolineare che si tratta di una grande assunzione. Abbiamo colmato molte lacune. Abbiamo una squadra molto competitiva, pronta a lottare per tutti i trofei. Dopo di che, in agosto-settembre, abbiamo avuto giocatori che sono tornati tardi, che erano infortunati. Un sacco di micro-problemi, significava che ...

