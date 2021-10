Massimo Galli è indagato nell'inchiesta sui concorsi universitari truccati a Milano (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - L'infettivologo Massimo Galli risulta indagato per turbata libertà degli incanti e falso ideologico dalla Procura di Milano in un'inchiesta del Nas dei Carabinieri su concorsi universitari di medicina ritenuti truccati all'Università degli Studi di Milano. Oltre al direttore del reparto Malattie Invettive 3 dell'ospedale Sacco, uno dei principali centri del capoluogo lombardo, sono iscritti nel registro degli indagati alcuni docenti di altri atenei componimenti delle commissioni giudicatrici. nell'ambito dell'inchiesta sono state fatte perquisizioni in tutta Italia. Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - L'infettivologorisultaper turbata libertà degli incanti e falso ideologico dalla Procura diin un'del Nas dei Carabinieri sudi medicina ritenutiall'Università degli Studi di. Oltre al direttore del reparto Malattie Invettive 3 dell'ospedale Sacco, uno dei principali centri del capoluogo lombardo, sono iscritti nel registro degli indagati alcuni docenti di altri atenei componimenti delle commissioni giudicatrici.'ambito dell'sono state fatte perquisizioni in tutta Italia.

