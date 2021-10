Lovely Boy | Andrea Carpenzano è un trapper che deve disintossicarsi | “Viviamo in un mondo virtuale e sintetico

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 ottobre 2021) La video intervista ad, Ludovica Martino e Francesco Lettieri, protagonisti e regista diBoy, film su cantante trap che. Dopo il passaggio alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori, arriva, a un anno di distanza dall'uscita del suo film d'esordio, Ultras, su Sky Cinema Uno e Now,Boy, con protagonistanel ruolo di Nic, un cantante trap che. Nel cast anche Ludovica Martino, che interpreta Fabi, fidanzata di Nic che non si droga, non ama la trap ma è innamoratissima di lui. Quando il suo stile di vita sta per fagocitarlo, ilva in un centro di ...