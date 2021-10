Lo studio: al Sud oltre 45% Neet, in calo occupazione donne (Di martedì 5 ottobre 2021) Aumentano i Neet nel Mezzogiorno nel 2020. La quota di giovani senza istruzione, occupazione o formazione nella fascia 25-29 anni nel Mezzogiorno è pari al 45,4%, mentre al Nord è pari al 21,4%. E’ uno dei dati che emergono da un’analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, presentata oggi nella giornata iniziale della quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro” in corso a Roma. L’occupazione del Mezzogiorno è inferiore in generale a quella delle altre regioni, in particolare quando si parla di donne: l’occupazione femminile persa nella media dei primi tre trimestri 2020 è stata superiore a quella creata negli undici anni precedenti (–94 mila unità a fronte di +89 mila tra il 2008 ed il 2019). A questo quadro generale, che indica nel 2019 il ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Aumentano inel Mezzogiorno nel 2020. La quota di giovani senza istruzione,o formazione nella fascia 25-29 anni nel Mezzogiorno è pari al 45,4%, mentre al Nord è pari al 21,4%. E’ uno dei dati che emergono da un’analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, presentata oggi nella giornata iniziale della quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro” in corso a Roma. L’del Mezzogiorno è inferiore in generale a quella delle altre regioni, in particolare quando si parla di: l’femminile persa nella media dei primi tre trimestri 2020 è stata superiore a quella creata negli undici anni precedenti (–94 mila unità a fronte di +89 mila tra il 2008 ed il 2019). A questo quadro generale, che indica nel 2019 il ...

