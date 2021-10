L’interruzione di Facebook mostra il bisogno di social media decentralizzati (Di martedì 5 ottobre 2021) "Se costruissero Facebook su una blockchain, non andrebbe mai in crisi", ha twittato un utente. Le principali piattaforme di social media, Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno subito interruzioni globali ieri, provocando un'impennata nel valore del bitcoin e di altre criptovalute. L'interruzione ha inoltre aggiunto linfa all'appello di lunga data della comunità cripto riguardo la necessità di adottare i social network decentralizzati. L'app di messaggistica WhatsApp, l'app di condivisione di foto e video Instagram e Facebook, sono andati fuori uso a partire dalle ore 15:16 UTC di lunedì. Il team della comunicazione di Facebook ha riconosciuto l'interruzione e ha rassicurato gli utenti che l'azienda stava lavorando per risolvere il problema. Sebbene ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 5 ottobre 2021) "Se costruisserosu una blockchain, non andrebbe mai in crisi", ha twittato un utente. Le principali piattaforme di, Instagram e WhatsApp, hanno subito interruzioni globali ieri, provocando un'impennata nel valore del bitcoin e di altre criptovalute. L'interruzione ha inoltre aggiunto linfa all'appello di lunga data della comunità cripto riguardo la necessità di adottare inetwork. L'app di messaggistica WhatsApp, l'app di condivisione di foto e video Instagram e, sono andati fuori uso a partire dalle ore 15:16 UTC di lunedì. Il team della comunicazione diha riconosciuto l'interruzione e ha rassicurato gli utenti che l'azienda stava lavorando per risolvere il problema. Sebbene ...

