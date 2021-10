L’europarlamento contro la sorveglianza di massa nei luoghi pubblici

Leggi su ilmanifesto

Si contano i voti, con molta tensione. Ma alla fine l'"emendamento distopico" – come lo chiamavano – è respinto. I no della sinistra, dei socialisti, dei verdi e di qualche "indipendente" prevalgono. E si può così votare a grande maggioranza il rapporto Vitanov sull'intelligenza artificiale. Meglio e più nel dettaglio: si può così votare il rapporto che vieta il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Anche a non voler seguire l'entusiasmo del verde-pirata tedesco Patrick Breyer – "è …