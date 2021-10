La scomparsa di Facebook (e compagnia) è un problema tanto complesso quanto banale (Di martedì 5 ottobre 2021) Ricostruire la catena degli eventi che ha fatto sparire, letteralmente, la galassia di Mark Zuckerberg da internet per sette ore è già una delle ricostruzioni più attese dei prossimi giorni. Intanto bisogna fare i conti con il ‘blackout’ nella settimana più nera della storia della società americana. Non accadeva dal 2019 che Facebook, Instagram e Whatsapp fossero offline contemporaneamente. Può capitare, ma non con queste proporzioni. Anche perché stavolta i problemi da affrontare sono tanti e uno più importante dell’altro. Non erano passati che pochi giorni dall’intervista di Frances Haugen, l'ex dipendente che ha permesso le recenti inchieste del “Wall Street Journal” sul social network, che è scoppiato uno dei guai più grossi a livello globale per la fornitura dei servizi agli utenti. Non solo. Mark Zuckerberg, secondo Bloomberg, nelle scorse ore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Ricostruire la catena degli eventi che ha fatto sparire, letteralmente, la galassia di Mark Zuckerberg da internet per sette ore è già una delle ricostruzioni più attese dei prossimi giorni. Inbisogna fare i conti con il ‘blackout’ nella settimana più nera della storia della società americana. Non accadeva dal 2019 che, Instagram e Whatsapp fossero offline contemporaneamente. Può capitare, ma non con queste proporzioni. Anche perché stavolta i problemi da affrontare sono tanti e uno più importante dell’altro. Non erano passati che pochi giorni dall’intervista di Frances Haugen, l'ex dipendente che ha permesso le recenti inchieste del “Wall Street Journal” sul social network, che è scoppiato uno dei guai più grossi a livello globale per la fornitura dei servizi agli utenti. Non solo. Mark Zuckerberg, secondo Bloomberg, nelle scorse ore ...

PHERSE1 : @BoopLucy Facebook non ha più i fact cheker e la “censura” è scomparsa e Trump ha il suo account.... - lxuvvalls : Buongiorno amorii, come state? Sono scomparsa, lo soo Ieri non funzionava più niente tra instangram, Twitter, What… - Liguglia : @gumas75 No no, i migliori sono quelli che lo hanno scritto su Twitter. Livello qi auguri di compleanno su faceboo… - Carlo_V_Imperat : Dio solo sa quanto piacere mi provocherebbe la scomparsa definitiva di Facebook ma, soprattutto, Instagram. Social… - FantinatoNoemi : La disfatta della Lega, la scomparsa di Instagram, il crollo di Facebook, e non è nemmeno Natale #InternetShutDown -