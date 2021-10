LA RIVOLTA DEL WEB CONTRO UN CONCORRENTE DEL GFVIP | ”DEVE USCIRE!”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine dell’ ottava puntata del, si accendono nuove polemiche. Ecco cosa succede sul web L’ottava puntata del Grande Fratello Vip volge al termine, tra nuovi e vecchi dibattiti che, ancora una volta, portano alla luce ulteriori dissapori e contrasti tra i vari gruppi. Nelle scorse settimane si è molto discusso di Sonia Bruganelli e del suo voler (a tutti i costi) salvare Soleil Sorge da una sorte scontata. La neo opinionista, infatti, decide di proteggere Soleil dalle nomination e, puntata dopo puntata, la rende immune dal potenziale voto dei compagni di avventura. Questo atteggiamento di protezione, però, non è ben visto dai concorrenti che iniziano a vedere Soleil come un potenziale nemico, generando ulteriori antipatie e congetture all’interno della casa. Anche fuori dalla porta rossa gli animi non sono dei migliori, perchè se è vero che il pubblico è ...

Advertising

StefanoGuerrera : subito dopo ha ripristinato il tutto e di fatto ha aiutato anche la tragica rivolta del 6 gennaio con l’assalto al Campidoglio. - Agenzia_Ansa : Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma dopo il voto: 'La prima attenzione sarà rivolta alla burocrazia,… - fattoquotidiano : #Morisi, Salvini ora fa il buonista. Sul Fatto di domani la rivolta della base - AriannaFesta1 : RT @Musso___: “C’è, dentro questo dato, tutta la crisi di chi ha incarnato la rivolta, promettendo il “tutti a casa” per poi governare con… - muntzer_thomas : RT @Musso___: “C’è, dentro questo dato, tutta la crisi di chi ha incarnato la rivolta, promettendo il “tutti a casa” per poi governare con… -

Ultime Notizie dalla rete : RIVOLTA DEL

Il Manifesto

Prima Lettura Dal libroprofeta Giona Gn 3,1 - 10 In quei giorni, fua Giona una seconda volta questa parolaSignore: 'Àlzati, va' a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico'. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parolaSignore. ...Haugen si è spinta anche oltre, attribuendo ladi Capitol Hill ai nuovi algoritmi ... L'azienda si è difesa ancora prima della messa in ondaservizio, definendo tutte le accuse di Haugen "...Esplode la protesta di residenti e commercianti nell'area dove sorge da alcuni anni il centro di raccolta rifiuti Ama. A denunciare la questione, in un video girato qualche giorno fa postato sulla sua ...Elkann si rivolge a Cristiano Ronaldo: 'Se incontri la Juventus, non segnare'. vedi letture. Lapo Elkann, a margine della presentazione del nuovo logo della FIGC, ha parlato di Cristiano Ronaldo, del ...