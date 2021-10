La notte di Salvini, lo sconfitto che medita vendetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Si sente perso ma non riesce a dire che ha perso. Aveva appena visto cadere Milano e si congratulava per la vittoria di “Bernarda e Muggia”. Ieri sera, Matteo Salvini, la chiamava ancora “la congiura”. E, come nei drammi elisabettiani, raccontano che a Via Bellerio schiumasse contro i suoi ministri “che si sono affezionati alle poltrone. Dove pensano di andare?”. Nella sua testa-scacchiera, Salvini spostava dalla casella di governo il “pezzo” Giancarlo Giorgetti e allontanava la “torre” Mario Draghi che i suoi “consigliori”, le sue donne d’ingegno, dicono “non vale quanto dicono. I soldi del Pnrr dove sono? Dove è la valanga di denaro?”. Cosa farà Salvini da oggi? I ministri li definisce ormai “un corpo estraneo”. I “soldati”, i più fedeli, non ricevono più i suoi messaggi. Pure gli ordini stanno saltando. Non è più un capo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Si sente perso ma non riesce a dire che ha perso. Aveva appena visto cadere Milano e si congratulava per la vittoria di “Bernarda e Muggia”. Ieri sera, Matteo, la chiamava ancora “la congiura”. E, come nei drammi elisabettiani, raccontano che a Via Bellerio schiumasse contro i suoi ministri “che si sono affezionati alle poltrone. Dove pensano di andare?”. Nella sua testa-scacchiera,spostava dalla casella di governo il “pezzo” Giancarlo Giorgetti e allontanava la “torre” Mario Draghi che i suoi “consigliori”, le sue donne d’ingegno, dicono “non vale quanto dicono. I soldi del Pnrr dove sono? Dove è la valanga di denaro?”. Cosa faràda oggi? I ministri li definisce ormai “un corpo estraneo”. I “soldati”, i più fedeli, non ricevono più i suoi messaggi. Pure gli ordini stanno saltando. Non è più un capo ...

Ultime Notizie dalla rete : notte Salvini Elezioni a Roma, crollo dell'affluenza: ha votato il 48,83% degli elettori ... Matteo Salvini e Antonio Tajani), ha barrato la scheda alle 9.30 in via Giovanni De Calvi, a ... "Andate a votare, a prescindere", ha dribblato le domande dei cronisti sul rogo divampato nella notte al ...

Chi è Kretschmer, il governatore Cdu che oggi vede Giorgetti Il leader leghista Matteo Salvini aveva detto dopo le elezioni che la Cdu avrebbe dovuto allearsi ... "Non accadrà nel giro di una notte", frenava Marco Zanni , europarlamentare della Lega e presidente ...

