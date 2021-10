“La mia prima volta da donna”. Jessica Alves, com’è andata ‘quella cosa’: “Non semplice” (Di martedì 5 ottobre 2021) Recentemente si è parlato ancora di lei per via del suo sogno. Quello di diventare madre, ma non attraverso l’adozione o l’affidamento. Jessica Alves aveva intenzione di sottoporsi ad un altro, l’ennesimo, intervento chirurgico per riuscire nel suo intento. Si parlava di un trapianto d’utero, un’operazione che è illegale nella maggior parte dei paesi del globo. Eppure, forse per fortuna, Jessica Alves ha perso le speranze ritornando sui suoi passi. Capendo che ci sono tantissime altre modalità per provare l’inimitabile gioia di essere mamma, senza mettere a repentaglio la sua vita sotto i ferri. La transizione le ha donato profonda gioia, adesso può mostrarsi nella sua vera essenza non solo interiormente ma anche all’esterno. Recentemente ha rivelato com’è stata la sua ‘prima ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 ottobre 2021) Recentemente si è parlato ancora di lei per via del suo sogno. Quello di diventare madre, ma non attraverso l’adozione o l’affidamento.aveva intenzione di sottoporsi ad un altro, l’ennesimo, intervento chirurgico per riuscire nel suo intento. Si parlava di un trapianto d’utero, un’operazione che è illegale nella maggior parte dei paesi del globo. Eppure, forse per fortuna,ha perso le speranze ritornando sui suoi passi. Capendo che ci sono tantissime altre modalità per provare l’inimitabile gioia di essere mamma, senza mettere a repentaglio la sua vita sotto i ferri. La transizione le ha donato profonda gioia, adesso può mostrarsi nella sua vera essenza non solo interiormente ma anche all’esterno. Recentemente ha rivelatostata la sua ‘...

