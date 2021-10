La Gazzetta sul razzismo allo stadio: i dirigenti la smettano di unirsi ai cori degli ultrà (Di martedì 5 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli commenta quanto successo durante Fiorentina-Napoli, con gli insulti razzisti indirizzati dalla curva viola a Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Invoca sanzioni dure contro i razzisti e punta il dito anche sul comportamento dei dirigenti dei club. “Prima di rendere gli impianti più moderni cerchiamo di renderli più civili. I dirigenti però, se passano il tempo a unirsi ai cori degli ultrà della propria squadra, sono meno credibili quando poi si profondono in scuse. Il calcio italiano tra i tanti problemi ha anche quello di chi guida certi club, in qualche caso non all’altezza delle sfide che il nostro tempo pone”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Sulladello Sport, Stefano Barigelli commenta quanto successo durante Fiorentina-Napoli, con gli insulti razzisti indirizzati dalla curva viola a Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Invoca sanzioni dure contro i razzisti e punta il dito anche sul comportamento deidei club. “Prima di rendere gli impianti più moderni cerchiamo di renderli più civili. Iperò, se passano il tempo aaiultrà della propria squadra, sono meno credibili quando poi si profondono in scuse. Il calcio italiano tra i tanti problemi ha anche quello di chi guida certi club, in qualche caso non all’altezza delle sfide che il nostro tempo pone”. L'articolo ilNapolista.

