Ignazio Moser rivela di avere problemi di salute e abbandona i social (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ ex ciclista Ignazio Moser, nonchè compagno di Cecilia Rodriguez, ha dato poco fa una notizia preoccupante attraverso il suo profilo Instagram: “ Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute, che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni , sto cercando di capire cosa sia e come curarmi … Spero non sia nulla di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Queste dichiarazioni hanno lasciato un velo di preoccupazione nei suoi follower affezionati, che attendono ulteriori delucidazioni sullo stato di salute di Ignazio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: passione alle stelle e figlio in arrivo Dopo la partecipazione a L’isola dell’ex centauro, la coppia vip si sbottona ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ ex ciclista, nonchè compagno di Cecilia Rodriguez, ha dato poco fa una notizia preoccupante attraverso il suo profilo Instagram: “ Purtroppo ho dei piccolidi, che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni , sto cercando di capire cosa sia e come curarmi … Spero non sia nulla di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Queste dichiarazioni hanno lasciato un velo di preoccupazione nei suoi follower affezionati, che attendono ulteriori delucidazioni sullo stato didi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Cecilia Rodriguez e: passione alle stelle e figlio in arrivo Dopo la partecipazione a L’isola dell’ex centauro, la coppia vip si sbottona ...

