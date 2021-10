Ibrahimovic alle Iene: “Scudetto? Io gioco nel Milan, quindi vinciamo noi” (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà uno dei protagonisti della puntata de Le Iene in onda nella serata di martedì 5 ottobre 2021. Gli inviati del noto programma hanno portato all’attaccante del Milan gli auguri per il 40° compleanno appena festeggiato. “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo – ha detto il rossonero -. Il recupero? Sì, va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono”. Inevitabile poi la domanda sullo Scudetto: “Chi lo vince? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan“. I due inviati hanno rispolverato anche alcune celebri frasi del calciatore svedese, noto di certo non per la sua umiltà (“Chi compra Zlatan compra una Ferrari“, “Il mio ruolo? Ne ho 11 di ruoli, perché quando gioco penso ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatansarà uno dei protagonisti della puntata de Lein onda nella serata di martedì 5 ottobre 2021. Gli inviati del noto programma hanno portato all’attaccante delgli auguri per il 40° compleanno appena festeggiato. “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo – ha detto il rossonero -. Il recupero? Sì, va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono”. Inevitabile poi la domanda sullo: “Chi lo vince? In che squadra gioca Zlatan, il? E allora il“. I due inviati hanno rispolverato anche alcune celebri frasi del calciatore svedese, noto di certo non per la sua umiltà (“Chi compra Zlatan compra una Ferrari“, “Il mio ruolo? Ne ho 11 di ruoli, perché quandopenso ...

