Iachini | «Il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine»

(Di martedì 5 ottobre 2021) BeppeGazzetta dello Sport parla die loda il lavoro di Pioli: «per lo» Intervistato dGazzetta dello Sport, Beppeha parlato anche deldi Stefano Pioli, della corsae loda proprio lo stesso allenatore rossonero. LE PAROLE – «Ilva avanti col grande lavoro di Pioli, un percorso importante che nella scorsa stagione ha portato al secondo posto in campionato. Con lui sono migliorati i giovani, la squadra si è convinta, adesso crede maggiormente in se stessa. quando torneranno Giroud e Ibrahimovic saranno frecce in più nell’arco. Sì, ilper ...

Advertising

Decsterrrr : @dome19641 @MaldinismoVero @FusatoRiccardo Peggio dell’Inter era possibile fare? No perché 2 volte terzi e una volt… - beppe_iachini : @cavs1899 @maestring__ @Maldi___ La Fiorentina di italiano è chiaramente un ispirazione della squadra vincente crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Milan

TUTTO mercato WEB

...solo quattro i punti in classificaPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Marco Giampaolo © GettyDopo le ottime prove contro Juventus e, ...Il primo è stato Pioli , che nella stagione 18/19 in particolare lo spostò spesso da un ruolo all' altro, un po' come fa adesso con Rebic nel. Poi venne, allenatore che appena vede un ..."Il Milan va avanti col grande lavoro di Pioli, un percorso importante che nella scorsa stagione ha portato al secondo posto in campionato"..Beppe Iachini alla Gazzetta dello Sport parla di Milan e loda il lavoro di Pioli: «Lotterà per lo scudetto fino alla fine» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Iachini ha parlato anche del M ...