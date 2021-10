Formula 1 | Hamilton | “Verstappen un gran talento | bello gareggiare contro di lui”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il pilota di1 Lewisha rilasciato un’intervista a Espn, toccando vari temi a partire dalla rivalità con Max: “Dopo la gara di Sochi ci siamo incontrati. Non importa che sia davanti o dietro di me, io cerco di essere sempre rispettoso. Il mio obiettivo è asfaltarlo, ma non ho nessuna ostilità nei suoi confronti. Anzi, lo reputo uned èdi lui. Dopo quanto accaduto a Silverstone l’ho chiamato al telefono. Essendo piùde di lui ho ritenuto importante rompere il ghiaccio. Non credo che ce l’avrei fatta 10 anni fa. A fine anno ci daremo la mano, dandoci appuntamento alla stagione successiva, a prescindere da quello che sarà accaduto“. SportFace.

... 5 ottobre 2021 " La Ferrari ha cercato Lewisprima che finisse in Mercedes. La sliding doors è stata ammessa da Stefano Domenicali in una intervista a Sky Sport. L'attuale Ceo di1 ...Il decennio 2010 - 2019 dellaUno si era però aperto in precedenza con un'altra ... Mark Webber (238) e Sebastian Vettel (231) su Red Bull, e Lewissu McLaren (222) si presentarono ...Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno rendendo il Mondiale di Formula Uno 2021 a dir poco elettrizzante, con un duello ravvicinato che dura ormai da oltre 6 mesi e che si deciderà presumibilmente all ...La lunga volata per il titolo iridato in Formula Uno è già cominciata ed una delle chiavi in tal senso potrebbe essere legata alla gestione dei motori Mercedes sulla vettura di Lewis Hamilton. Il fuor ...