Elezioni a Caserta | pasticcio al Comune | elaboratore ko | perse tutte le preferenze

(Di martedì 5 ottobre 2021) Paralisi dello scrutinio per le amministrative aldi. L'elaboratore dell'ufficio elettorale deldiè andato in tilt e sono andati persi tutti i voti con...

Advertising

infoitinterno : Elezioni comunali: in provincia di Caserta eletti trenta sindaci su trentuno - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali, Zinzi denuncia: dati ‘taroccati’ sul web: si vuole inquinare il ‘ballottaggio’?… - vnewsita : #Elezioni a #Caserta, il commento di #MicheleMiccolo - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali, Zinzi denuncia: dati ‘taroccati’ sul web: si... - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali, Zinzi denuncia: dati ‘taroccati’ sul web:... -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Caserta

Il pasticcio è risultato evidente quando la piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno, collegata con il Comune di, ha di colpo assegnato 10 punti di distacco a Carlo Marino (candidato ...RISULTATISUD +50MILA ABITANTI/ Diretta Comunali Cosenza, Benevento,LIVEcomunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale . Dati: Roma " Milano " Napoli " ...Trenta sindaci eletti su trentuno Comuni della provincia di Caserta che andavano al voto in questa tornata elettorale amministrativa. Resta da eleggere solo il sindaco del Comune capoluogo, dove Carlo ...Ore 16:22 – Elezioni comunali a Gerace, affluenza al 66,67%. A Gerace, per le elezioni comunali affluenza oltre la media regionale. Ore 16:11 – Elezioni comunali a Careri, affluenza al 62,26%. Più del ...