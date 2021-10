Draghi fa la riforma del catasto senza la Lega (Di martedì 5 ottobre 2021) Il governo Draghi ha tirato dritto presentando in conferenza stampa i punti principali su cui si baserà la riforma fiscale ma deve incassare il no, secco, della Lega. Sono due gli aspetti che il Presidente del Consiglio ha tenuto a precisare, prima di entrare nel merito delle misure. Il primo riguarda il fatto che «questa legge è una legge deLega, è molto generale, e poi andrà riempita dai contenuti. Sui decreti deLegati ci saranno ulteriori momenti di confronto. Questo è molto importante perché uno più avere la sensazione che questa sia l'ultima parola che avrà sul fisco». Il secondo riguarda invece il catasto: «Il governo si impegna ad accatastare tutto quello che non è accatastato. Nessuno pagherà di più o di meno. E un'operazione di trasparenza ma non cambia l'imposizione fiscale ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) Il governoha tirato dritto presentando in conferenza stampa i punti principali su cui si baserà lafiscale ma deve incassare il no, secco, della. Sono due gli aspetti che il Presidente del Consiglio ha tenuto a precisare, prima di entrare nel merito delle misure. Il primo riguarda il fatto che «questa legge è una legge de, è molto generale, e poi andrà riempita dai contenuti. Sui decreti deti ci saranno ulteriori momenti di confronto. Questo è molto importante perché uno più avere la sensazione che questa sia l'ultima parola che avrà sul fisco». Il secondo riguarda invece il: «Il governo si impegna ad accatastare tutto quello che non è accatastato. Nessuno pagherà di più o di meno. E un'operazione di trasparenza ma non cambia l'imposizione fiscale ...

Advertising

La7tv : #tagada Il premier Mario #Draghi risponde alle domande dei giornalisti su riforma del #catasto e delega fiscale: 'I… - RaiNews : Via libera del Consiglio dei ministri alla delega per la riforma fiscale. Draghi: 'Vogliamo diminuire il gettito' - TgLa7 : #Draghi: ci sarà confronto sulla delega fiscale, ma questo non è l'ultimo intervento sul fisco. CI vorranno almeno… - Milady187242253 : RT @Cambiacasacca: Ma perché Draghi non ci fa un bella riforma delle cooperative, che in vita mia le cose peggiori che ho visto avevano que… - cinziotta73 : RT @Cambiacasacca: Ma perché Draghi non ci fa un bella riforma delle cooperative, che in vita mia le cose peggiori che ho visto avevano que… -