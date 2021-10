Despar con Comunità San Patrignano per WeFree Run e WeFree Days

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora in modalità a distanza, ma tutti uniti con l’obiettivo di essere liberi dalle dipendenze: la WeeFree Run dello scorso 3 ottobre e i prossimidel 27 ottobre, sono gli appuntamenti rivolti a giovani e adulti che ladi Sandedica ogni anno alla sensibilizzazione al tema.ha scelto di accompagnare questo percorso sostenendolo e supportando i percorsi di prevenzione dedicati a migliaia di persone di tutte le età. Con laRun i runner, gli amanti del walking e i ciclisti hanno corso virtualmente grazie all’iniziativa “Corri con noi 26.000 km!” e lo hanno fatto in presenza i 1.000 ospiti di Sane un gruppo limitato di runner. I partecipanti di entrambe le gare hanno così ...

ha scelto di accompagnare questo percorso sostenendolo e supportando i percorsi di prevenzione dedicati a migliaia di persone di tutte le età. Con la WeFree Run i runner, gli amanti del walking e i ciclisti hanno corso virtualmente grazie all'iniziativa "Corri con noi 26.000 km!" e lo hanno fatto in presenza i 1.000 ospiti di San Patrignano e un gruppo limitato di runner.