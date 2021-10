Crolla muro a Calenzano | è morta la passante travolta

Advertising

"In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo - ha detto ancora - stiamo contattando i proprietari del terreno e del, i quali si trovano ora negli Stati Uniti, per notificare il ...Calenzano (Firenze), 5 ottobre 2021 - I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo a Calenzano in via del Dietro Poggio, per il crollo di unin pietra per una lunghezza di circa 60 metri e un'altezza di 2,5 metri. Una persona è rimasta coinvolta ed è stata presa in carico dai sanitari del 118. Le squadre dei vigili del fuoco stanno ...Una donna di 49 anni è morta nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata d’urgenza in mattinata dopo ...Tragedia in strada a Firenze . E' morta infatti nel pomeriggio di martedì 5 ottobre all’ospedale fiorentino di Careggi , dove era ...