Comunali | Gualtieri | «Mi aspetto che Calenda mi sostenga» Il leader di Azione | «Nessun 5 Stelle in giunta» «Michetti | «Siamo in testa» E Raggi chiama il candidato Pd

(Di martedì 5 ottobre 2021) La campagna elettorale per il ballottaggio di Roma inizia mentre ancora arrivano le preferenze delle ultime sezioni. Il refrain, che viene ripetuto da più parti, è che non ci...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Gualtieri

Le elezionidell'era Covid danno nelle grandi città un vincitore certo: a Milano incassa ...a testa tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e l'ex ministro dem Roberto. Un ...Ma il leader di Azione, dopo aver incassato in perfetta solitudine il terzo posto nel gradimento dei romani, alza l'asticella e ribatte: "Io non appoggio", in caso "sarà una dichiarazione a ...Raggi: "È stato un onore guidare questa meravigliosa città". Roma - La sindaca uscente commenta l'esito delle elezioni comunali: "Dopo cinque anni di attacchi violentissimi, anche personali, ho ottenu ...Sono i più votati, quelli che entreranno in Campidoglio sia che vinca Michetti o Gualtieri. Per conoscere l’elenco completo dei 48 eletti che siederanno in aula Giulio Cesare, bisognerà aspettare il s ...