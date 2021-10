Clamoroso a Milano, Massimo Galli è indagato: due pesantissime accuse, un "gioco sporco" in ospedale? (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo Galli è stato iscritto al registro degli indagati insieme ad altre 32 persone per falso ideologico e turbativa d'asta. Il virologo, che per quasi due anni ha imperversato su tutti gli schermi televisivi cercando di spiegare l'epidemia di Covid, è tra i 24 professori accusati di aver pilotato alcuni bandi dell'università Statale di Milano per favorire ricercatori e docenti amici. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mattinata di oggi - martedì 5 ottobre - sarebbero avvenute una trentina di perquisizioni da parte dei carabinieri del Nas nell'ambito di un'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano su concorsi di medicina che sarebbero stati truccati nel 2020. Tra meno di un mese andrà in pensione come professore ordinario di malattie infettive, ma intanto Galli viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)è stato iscritto al registro degli indagati insieme ad altre 32 persone per falso ideologico e turbativa d'asta. Il virologo, che per quasi due anni ha imperversato su tutti gli schermi televisivi cercando di spiegare l'epidemia di Covid, è tra i 24 professori accusati di aver pilotato alcuni bandi dell'università Statale diper favorire ricercatori e docenti amici. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mattinata di oggi - martedì 5 ottobre - sarebbero avvenute una trentina di perquisizioni da parte dei carabinieri del Nas nell'ambito di un'inchiesta portata avanti dalla Procura disu concorsi di medicina che sarebbero stati truccati nel 2020. Tra meno di un mese andrà in pensione come professore ordinario di malattie infettive, ma intantoviene ...

