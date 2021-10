Calabria, Mimmo Lucano non entra in consiglio regionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Mimmo Lucano non entra nel consiglio regionale della Calabria. L’ex sindaco di Riace, condannato di recente a 13 anni e due mesi nel processo Xenia, era capolista nelle tre circoscrizioni elettorali regionali della lista di sinistra “Un’altra Calabria è possibile” che nel simbolo proponeva il suo volto. La lista sosteneva l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nella corsa alla presidenza, vinta con ampio margine sugli avversari da Roberto Occhiuto, candidato del centro-destra. Complessivamente, De Magistris ha portato a casa un risultato di tutto rispetto, arrivando al 16,2%. Voti che, però, non c’entrano molto col ruolo dell’ex sindaco di Riace. L’agenzia di stampa Agi scrive che la lista di Lucano ha preso oltre 18 mila voti, ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021)nonneldella. L’ex sindaco di Riace, condannato di recente a 13 anni e due mesi nel processo Xenia, era capolista nelle tre circoscrizioni elettorali regionali della lista di sinistra “Un’altraè possibile” che nel simbolo proponeva il suo volto. La lista sosteneva l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nella corsa alla presidenza, vinta con ampio margine sugli avversari da Roberto Occhiuto, candidato del centro-destra. Complessivamente, De Magistris ha portato a casa un risultato di tutto rispetto, arrivando al 16,2%. Voti che, però, non c’no molto col ruolo dell’ex sindaco di Riace. L’agenzia di stampa Agi scrive che la lista diha preso oltre 18 mila voti, ...

StefanoFeltri : +++ Mimmo Lucano: «Deluso del risultato di de Magistris, in Calabria c’è un sistema clientelare» +++ - VittorioSgarbi : Mattarella batti un colpo. La condanna a 13 anni di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, è la più eclatante ingiustiz… - LucianoRomeo9 : RT @lucianoghelfi: L’ex sindaco di #Riace Mimmo #Lucano non ce l’ha fatta a entrare nel consiglio regionale della #Calabria. 9.779 preferen… - HuffPostItalia : Voto in Calabria: Mimmo Lucano non è stato eletto al consiglio regionale - lucianoghelfi : L’ex sindaco di #Riace Mimmo #Lucano non ce l’ha fatta a entrare nel consiglio regionale della #Calabria. 9.779 pre… -