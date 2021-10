Bottanuco | Pirola scavalca il quorum | tutti i nomi del Consiglio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 ottobre 2021). Anche Rossanoile si prepara ad affrontare il secondo mandato al timone della lista Comune Aperto. “Avanti dritto – ha commentato il sindaco -. È la direzione che le elettrici e gli elettori dici hanno indicato. La nostra lista ha ottenuto 2.016 voti validi, pari al 95,3% dei votanti e al 51,1% degli aventi diritto, con 768 voti in più rispetto a 5 anni fa”. Numeri che, secondo, “dimostrano come il consenso attorno al nostro progetto sia cresciuto, così come l’attestazione di fiducia nella nostra squadra e nelle nostre proposte per il futuro. Grazie a ognuna delle 2.016 persone che ci hanno sostenuto alle urne – conclude -. Eravamo la sola lista in gara, ma non eravamo soli”. Ilcomunale Alessandra ...