Amici 21: provvedimento disciplinare per due cantanti e due ballerini (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso del daytime andato in onda ieri, lunedì 4 ottobre 2021, la produzione di Amici di Maria De Filippi ha comunicato agli allievi di questa edizione la decisione di punirli a causa del grande disordine in casetta. Due cantanti e due ballerini infatti domenica prossima durante il pomeridiano andranno in sfida per via del provvedimento disciplinare. Questa decisione da parte degli autori del talent show di casa Mediaset ha lasciato a molti allievi l'amaro in bocca. Vediamo qual è stata la reazione dei ragazzi di Amici 21. provvedimento disciplinare per 4 allievi di Amici 21 Il problema del disordine è uno dei temi quasi sempre presenti nel corso delle varie edizioni del programma di Canale 5. Anche quest'anno infatti i giovani ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso del daytime andato in onda ieri, lunedì 4 ottobre 2021, la produzione didi Maria De Filippi ha comunicato agli allievi di questa edizione la decisione di punirli a causa del grande disordine in casetta. Duee dueinfatti domenica prossima durante il pomeridiano andranno in sfida per via del. Questa decisione da parte degli autori del talent show di casa Mediaset ha lasciato a molti allievi l'amaro in bocca. Vediamo qual è stata la reazione dei ragazzi di21.per 4 allievi di21 Il problema del disordine è uno dei temi quasi sempre presenti nel corso delle varie edizioni del programma di Canale 5. Anche quest'anno infatti i giovani ...

Advertising

AmiciUfficiale : La simpatia tra Carola e Luigi, Dario e la sua gioia di essere entrato nella scuola e un PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE… - periodicodaily : Amici 4 Ottobre: provvedimento disciplinare per gli allievi ~ #amici @Angelic00771245 - ManuelaVozella : RT @aoesticazzi_: In questo daytime abbiamo avuto: i primi inciuci amorosi, provvedimento disciplinare per la casetta sporca e i litigi. A… - vaniacavi : RT @Apololega: Amici, se per fermare un provvedimento bisogna approvarlo, ebbene Cazzaballa lo approverà! #combattere #causeperse - infoitcultura : Amici 21, arriva un provvedimento disciplinare per gli allievi: il motivo -