Ventola: «L’Inter rischia col Sassuolo per Inzaghi. Handanovic l’ha salvata» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nicola Ventola parla della vittoria in rimonta contro il Sassuolo da parte delL’Inter: ecco le sue dichiarazioni Nicola Ventola, in live Twitch alla Bobo TV, analizza la prestazione delL’Inter contro il Sassuolo. «L’Inter è andata in difficoltà, con le idee di Inzaghi col Sassuolo rischi. Handanovic, una volta lo criticano e una volta no, ha salvato la partita laddove L’Inter era in difficoltà. Poi, quello che dico sempre, Inzaghi ha fatto i cambi nel momento giusto, indovinando i cambi. Calhanoglu è l’unica nota stonata, lui è il classico giocatore che lo devi coccolare, è discontinuo ma ha le qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nicolaparla della vittoria in rimonta contro ilda parte del: ecco le sue dichiarazioni Nicola, in live Twitch alla Bobo TV, analizza la prestazione delcontro il. «è andata in difficoltà, con le idee dicolrischi., una volta lo criticano e una volta no, ha salvato la partita laddoveera in difficoltà. Poi, quello che dico sempre,ha fatto i cambi nel momento giusto, indovinando i cambi. Calhanoglu è l’unica nota stonata, lui è il classico giocatore che lo devi coccolare, è discontinuo ma ha le qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

