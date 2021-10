Teatro: ReF, ‘Trouble’ omaggio a Andy Warhol firmato da Gus Van Sant (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ho deciso di cambiare il titolo dello spettacolo per evidenziare il valore di un semplice gesto, come dipingere un oggetto comune, un barattolo di minestra, in grado di sconvolgere il mondo dell’arte per sempre. Così mi piace di più, è una decisione dell’ultimo minuto che mi sembra più stimolante”. Così Gus Van Sant racconta il nuovo titolo del suo spettacolo Trouble che il Romaeuropa Festival 2021 presenterà in prima nazionale al Teatro Argentina di Roma dal 7 al 10 ottobre 2021, nell’ambito della XXXVI edizione del festival. Il pluripremiato regista Gus Van Sant si avventura nella sua prima creazione per il palcoscenico con uno spettacolo di Teatro musicale ispirato da Andy Warhol e dalla sua travolgente capacità di trasformare le immagini in icone, raggiungendo lo status di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ho deciso di cambiare il titolo dello spettacolo per evidenziare il valore di un semplice gesto, come dipingere un oggetto comune, un barattolo di minestra, in grado di sconvolgere il mondo dell’arte per sempre. Così mi piace di più, è una decisione dell’ultimo minuto che mi sembra più stimolante”. Così Gus Vanracconta il nuovo titolo del suo spettacolo Trouble che il Romaeuropa Festival 2021 presenterà in prima nazionale alArgentina di Roma dal 7 al 10 ottobre 2021, nell’ambito della XXXVI edizione del festival. Il pluripremiato regista Gus Vansi avventura nella sua prima creazione per il palcoscenico con uno spettacolo dimusicale ispirato dae dalla sua travolgente capacità di trasformare le immagini in icone, raggiungendo lo status di ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatro ReF M5s: San Francesco ce li ha dati, San Francesco ce li ha tolti (di M. Suttora) San Francesco ce li ha dati e San Francesco ce li ha tolti. I grillini nacquero il 4 ottobre 2009 al teatro Smeraldo di Milano, e nello stesso giorno dodici anni dopo crollano. Non solo nel capoluogo lombardo, dove negli exit poll racimolano un imbarazzante 3%, ma anche a Roma, dove la Raggi non ...

Teatro: ReF, 'Trouble' omaggio a Andy Warhol firmato da Gus Van Sant

Il Guardian elogia il Molise, “meta da sogno” Pietrabbondante, più a nord, è ancora più antico: il suo teatro preromano, costruito dai Sanniti nel VI secolo a.C., ha un’acustica sorprendente e la sua seduta in pietra è dotata di ...

