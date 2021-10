Sessa riconfermato sindaco a Fisciano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sessa riconfermato

la Repubblica

Cilento eletto sindaco Gerardo Botti CON IL 53,37% A Trentinara rieletto sindaco Rosario Carione con il 66,22% Nel Golfo di Policastro: A Tortorellasindaco Nicola Tancredi A ......alla comunità che ha scelto di votare e di farlo il primo giorno" così ancora il... Ha suscitato qualche discussione il "casoCilento". La circolare del Viminale infatti stabilisce ...Elettori in quarantena, non potranno esercitare il diritto di voto. Sul caso scoppia la polemica. Accade a Sessa Cilento, comune dove alcuni cittadini si trovano in isolamento domiciliare a causa del.Ecco i comuni al voto. Castellabate e Vallo della Lucania i più grandi, Serramezzana il più piccolo. In tre c'è un solo candidato ...