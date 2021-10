Samantha Cristoforetti, in vendita da oggi la Barbie ispirata all’astronauta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Barbie vola nello spazio e avrà un volto d’eccezione, quello dell’astronauta Samantha Cristoforetti. L’Esa e Mattel hanno infatti lanciato una bambola astronauta in occasione della World Space Week 2021 che ha come tema “Women in Space”, per incoraggiare le ragazze a diventare la prossima generazione di astronauti, ingegneri e scienziati spaziali. In un primo momento, la prima Barbie Samantha era stata prodotta come ‘pezzo unico’, da oggi, invece, la nuova Samantha Cristoforetti Barbie è disponibile in tutta Europa. L’Esa fa sapere che parte del ricavato delle vendite della nuova bambola Barbie sarà devoluto all’organizzazione Women in Aerospace Europe per ispirare la prossima generazione creando una borsa di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 ottobre 2021)vola nello spazio e avrà un volto d’eccezione, quello dell’astronauta. L’Esa e Mattel hanno infatti lanciato una bambola astronauta in occasione della World Space Week 2021 che ha come tema “Women in Space”, per incoraggiare le ragazze a diventare la prossima generazione di astronauti, ingegneri e scienziati spaziali. In un primo momento, la primaera stata prodotta come ‘pezzo unico’, da, invece, la nuovaè disponibile in tutta Europa. L’Esa fa sapere che parte del ricavato delle vendite della nuova bambolasarà devoluto all’organizzazione Women in Aerospace Europe per ispirare la prossima generazione creando una borsa di ...

