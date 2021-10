Roma: Nobili, 'grazie a Calenda, è solo l'inizio' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "grazie a Carlo Calenda per una campagna elettorale di cui andare orgogliosi: cuore e cervello, passione e competenza. E per un risultato straordinario, superiore alle più ottimistiche aspettative. Dimostra che lo spazio per i riformisti c'è ed è grande. Ce n'est qu'un début". Così Luciano Nobili di Iv su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - "a Carloper una campagna elettorale di cui andare orgogliosi: cuore e cervello, passione e competenza. E per un risultato straordinario, superiore alle più ottimistiche aspettative. Dimostra che lo spazio per i riformisti c'è ed è grande. Ce n'est qu'un début". Così Lucianodi Iv su twitter.

paulpot28 : @matteorenzi @ItaliaViva Dove andavate da soli, a Roma, avete preso na sveja epica. Portate i sali a Nobili che me sa è svenuto. - folucar : RT @ConteRetweet: 'Luciano Nobili è Roma, senza se e senza ma, e noi tutti insieme a Lui, siamo Roma'. Ho #pianto. - ConteRetweet : 'Luciano Nobili è Roma, senza se e senza ma, e noi tutti insieme a Lui, siamo Roma'. Ho #pianto. - ValterRimini : ??Attenzione da Roma la Raggi recupera. ?? Calenda, Nobili, Renzi e Italia Viva ciaoooooo ??… - adapallai : RT @colvieux: Ha ragione Nobili stavolta e persino io sono andata a votare per non lamentarmi di aver lasciato Roma in mano a Renzi o Melon… -