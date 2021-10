'New World ha un grande problema rispetto agli altri MMO'. Parla Shroud (Di lunedì 4 ottobre 2021) New World è finora l'unico vero successo di Amazon Game Studios, uno dei titoli più giocati su Steam e in continua crescita. Uno degli utenti più famosi a dedicare il tempo all'MMO è sicuramente Michael "Shroud" Grzesiek, innamorato del titolo al punto di rinunciare a vari eventi dedicati agli streamer pur di continuare a giocare. Nonostante questo però, non mancano le critiche, incentrate soprattutto sull'interfaccia utente, definita con eufemismi, complicata e confusionaria, soprattutto per utenti alle prime armi. Quella dell'interfaccia utente è un argomento fin troppo sottovalutato nell'industria e nel mercato, dovendo coniugare estetica e fruibilità per persone di diversa competenza, cultura e disabilità. In un MMO è probabilmente tra gli elementi fondamentali e nonostante Shroud, definisca New ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Newè finora l'unico vero successo di Amazon Game Studios, uno dei titoli più giocati su Steam e in continua crescita. Uno degli utenti più famosi a dedicare il tempo all'MMO è sicuramente Michael "" Grzesiek, innamorato del titolo al punto di rinunciare a vari eventi dedicatistreamer pur di continuare a giocare. Nonostante questo però, non mancano le critiche, incentrate soprattutto sull'interfaccia utente, definita con eufemismi, complicata e confusionaria, soprattutto per utenti alle prime armi. Quella dell'interfaccia utente è un argomento fin troppo sottovalutato nell'industria e nel mercato, dovendo coniugare estetica e fruibilità per persone di diversa competenza, cultura e disabilità. In un MMO è probabilmente tra gli elementi fondamentali e nonostante, definisca New ...

