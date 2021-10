Minigonna, gli abbinamenti dell’Autunno-Inverno 2021/2022 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Capo evergreen che non conosce stagione, la Minigonna torna ad animare i look della stagione invernale. Come? Con il suo stile audace e sensuale e il suo mood rivoluzionario ereditato dagli anni ’60 quando per la prima volta divenne simbolo dell’emancipazione femminile. La Minigonna mostra i suo lato più classico e contemporaneo nella moda dell’Autunno Inverno 2021/2022 sorprendendo per le infinite possibilità di abbinamento. Ma, come abbinare la Minigonna in Inverno? Con lunghi maglioni in lana, crop top e cardigan avvolgenti. Grande ritorno dagli anni ’90 anche della gonna a pieghe con cui creare dei deliziosi look in stile college e da mixare con elementi rock come borchie e anfibi. Via libera anche alla versione classica a tubino avvitata lungo i ... Leggi su diredonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Capo evergreen che non conosce stagione, latorna ad animare i look della stagione invernale. Come? Con il suo stile audace e sensuale e il suo mood rivoluzionario ereditato dagli anni ’60 quando per la prima volta divenne simbolo dell’emancipazione femminile. Lamostra i suo lato più classico e contemporaneo nella modasorprendendo per le infinite possibilità di abbinamento. Ma, come abbinare lain? Con lunghi maglioni in lana, crop top e cardigan avvolgenti. Grande ritorno dagli anni ’90 anche della gonna a pieghe con cui creare dei deliziosi look in stile college e da mixare con elementi rock come borchie e anfibi. Via libera anche alla versione classica a tubino avvitata lungo i ...

