Mattarella riceve la laurea ad honorem a Parma: "La nostra università non è amata come meriterebbe, il Pnrr le dia forza" (Di lunedì 4 ottobre 2021) "L'Europa può giovarsi dell'università anche sul piano politico e civile per sperimentare forme più sofisticate di cittadinanza nella libertà di studio e di ricerca". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Lectio doctoralis che si è tenuta all'università di Parma in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "Tutto ciò vale per l'Italia, dove esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine, forza e continuità all'idea di università – e l'Ateneo di Parma vanta questo titolo, insieme ad altri antichi atenei- ma il nostro Paese si trova in coda, purtroppo, per numero di laureati, anche per investimenti", ha proseguito il capo dello Stato.

