Maffei | “Discoteche chiuse ma comizi e luci si possono fare”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) di Monica De Santis “Perchè ledevono stare ancora? Ci piacerebbe tanto avere una risposta vera a questa domanda”. Maurizionoto gestore didi Salerno, ormai non ha neanche più voglia di parlare della vicenda covid e… “Si alled’artista, si alle inaugurazioni di piazze, si anche aielettorali e a tante altre cose, ma che nessuno vada a ballare perchè il Covid nelleè presente.?Credo che oramai siamo arrivati all’assurdo. Sono quasi due anni che siamo chiusi e come ristori, parlo ovviamente per me, ho ricevuto solo 1200 euro. Ditemi voi se è una cifra con la quale si può portare avanti una famiglia”. Ma perchè solo lesecondo lei non posso riaprire? ...

