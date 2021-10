La mucca non è più nel corridoio: Pier Luigi Bersani lascia il Parlamento (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per Pier Luigi Bersani questo è l’ultimo giro in Parlamento. L’ex segretario del Partito Democratico oggi esponente di Liberi e Uguali annuncia in un’intervista al Fatto Quotidiano che non si ricandiderà alle prossime elezioni. «Cinquantasei anni fuori casa bastano a sentirsi realizzato. Non lascerò la politica, quella non si lascia mai. Il seggio sì», dice Bersani, che approfitta del colloquio per un bilancio personale: «Al giaguaro qualche macchia l’ho tolta. Da quando formulai il proposito, era il 2013, non è stato più quello di prima. Tanti anche gli accadimenti fortunati. Oggi posso dire che aveva proprio ragione Picasso quando spiegava che ci vogliono molti anni per essere giovani». Bersani parla anche della sua salute: «Per chi ha visto la morte in faccia, ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Perquesto è l’ultimo giro in. L’ex segretario del Partito Democratico oggi esponente di Liberi e Uguali annuncia in un’intervista al Fatto Quotidiano che non si ricandiderà alle prossime elezioni. «Cinquantasei anni fuori casa bastano a sentirsi realizzato. Non lascerò la politica, quella non simai. Il seggio sì», dice, che approfitta del colloquio per un bilancio personale: «Al giaguaro qualche macchia l’ho tolta. Da quando formulai il proposito, era il 2013, non è stato più quello di prima. Tanti anche gli accadimenti fortunati. Oggi posso dire che aveva proprio ragione Picasso quando spiegava che ci vogliono molti anni per essere giovani».parla anche della sua salute: «Per chi ha visto la morte in faccia, ...

zazoomblog : La mucca non è più nel corridoio: Pierluigi Bersani lascia il Parlamento - #mucca #corridoio: #Pierluigi #Bersani - zazoomblog : La mucca non è più nel corridoio: Pierluigi Bersani lascia il Parlamento - #mucca #corridoio: #Pierluigi #Bersani… - musicco63 : “Le farmacie sono una lobby fortissima” - filipposelvagg1 : È perché ne dovrebbero parlare?!... Bisogna parlare e scrivere ciò che non disturba il sistema. Un tempo tutti parl… - lucavilla75 : RT @EssereAnimali: La produzione di latte viene spesso considerata meno crudele di quella della carne: ma è davvero così? -