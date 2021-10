Ignazio Moser prende una pausa dai social | “Ho dei piccoli problemi di salute” | fan preoccupati

Advertising

deianiramarzan : Ignazio Moser non sta bene e lo comunica ai suoi follower! - PasqualeMarro : #IgnazioMoser: “Problemi di salute”, fan preoccupati - VelvetMagIta : #IgnazioMoser preoccupa i followers: “Ho dei piccoli problemi di salute” #VelvetMag #Velvet - gossipblogit : Ignazio Moser stacca dai social: “Ho dei piccoli problemi di salute” - DonnaGlamour : Ignazio Moser dice “stop ai social” per problemi di salute -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

ha annunciato su Instagram di avere dei piccoli problemi di salute, motivo per cui abbandonerà i social per un pò. Argomenti trattati, problemi di salute: addio ai social ...Nelle scorse ore,, attraverso un breve messaggio su Instagram, ha comunicato, ai propri followers, di voler staccare, per un periodo dai social, per curarsi. L'ex finalista de ' L'Isola dei Famosi ', ...Ignazio Moser lancia l'allarme su Instagram riguardo la sua condizione. Con una storia, l'influencer dichiara di voler prendere una pausa dai social.Ignazio Moser ha deciso di prendersi una pausa, almeno momentanea, dai social per problemi di salute: le sue parole ...