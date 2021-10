Guerino Moffa | Solo una piccola parte di viticoltori – quelli che producono effettivamente vino vegano

Leggi su cityroma

(Di martedì 5 ottobre 2021) Proteine del latte, gelatine animali e colla di pesce. Non tutti sanno che questi ingredienti animali rientrano nella maggiordei vini, in particolare i bianchi, che utilizzano questi elementi come agenti chiarificanti per rimuovere le impurità e il lievito rimasti dalla fermentazione. In genere questi agenti vengono poi rimossi, ma il processo stesso rende ilnone alcune intolleranze, ad esempio quelle ai latticini, possono peggiorare con questi prodotti.unadiche– utilizzano agenti chiarificanti vegetali, come la silice, il caolino e il carbone attivo. Anche i vini non raffinati ...