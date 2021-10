Facebook down, impossibile accedere anche a Instagram e Whatsapp (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook down, la pagina del social network è inaccessibile da PC e da smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo come indica il sito di riferimento di questi eventi, downdetector. Cosa stia succedendo non è ancora chiaro, per ora sappiamo solo che stanno arrivando di continuo segnalazioni da diverse parti del mondo e che da mobile l’app di Facebook si apre, ma si riesce a fare molto poco. Su downdetector le segnalazioni partono dalle ore 17,18 di oggi 4 ottobre 2021 e arrivano Vietnam, Bulgaria, Tailandia e, naturalmente dall’Italia come riscontrato da chi sta riportando la notizia che stai leggendo. Sembra che le altre piattaforme come Instagram e Whatsapp siano soggette alla stessa sorte, sono arrivati oltre 700 commenti su downdetector ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 4 ottobre 2021), la pagina del social network è inaccessibile da PC e da smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo come indica il sito di riferimento di questi eventi,detector. Cosa stia succedendo non è ancora chiaro, per ora sappiamo solo che stanno arrivando di continuo segnalazioni da diverse parti del mondo e che da mobile l’app disi apre, ma si riesce a fare molto poco. Sudetector le segnalazioni partono dalle ore 17,18 di oggi 4 ottobre 2021 e arrivano Vietnam, Bulgaria, Tailandia e, naturalmente dall’Italia come riscontrato da chi sta riportando la notizia che stai leggendo. Sembra che le altre piattaforme comesiano soggette alla stessa sorte, sono arrivati oltre 700 commenti sudetector ...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - Corriere : Instagram, WhatsApp e Facebook down: problemi in tutta Italia per le app di Zuckerberg - SkyTG24 : WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi, segnalazioni da tutta Italia - 51gn0 : RT @CiroPriello: Retwitta se anche tu passi su Twitter per avere conferma che Facebook, Instagram e whatsapp sono down. #facebookdown #ins… - a_vincenza : Ma Instagram, Facebook e wazzapp sono in modalità down per i risultati elettorali? -