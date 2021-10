Elezioni: vincono Sala, Manfredi e Lepore, ballottaggi a Roma e Torino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si sta ormai delineando il quadro delle Elezioni amministrative. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, tre comuni hanno già il sindaco senza dover aspettare il ballottaggio. Sala si riconferma a Milano, Lepore conquista Bologna, Manfredi domina a Napoli. Tutti e tre i candidati sono esponenti del centrosinistra. Roma, Torino e Trieste dovranno attendere il secondo turno. Roberto Occhiuto eletto governatore della Calabria. Elezioni 2021 Giuseppe Sala ha riconquistato Milano ottenendo il 57,30% (dato ancora non definitivo). Più staccato il candidato di centrodestra Luca Bernardo che oscilla intorno al 32,37%. A Napoli netta vittoria di Gaetano Manfredi che si attesta al 64,1%. Oltre quaranta punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si sta ormai delineando il quadro delleamministrative. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, tre comuni hanno già il sindaco senza dover aspettare ilo.si riconferma a Milano,conquista Bologna,domina a Napoli. Tutti e tre i candidati sono esponenti del centrosinistra.e Trieste dovranno attendere il secondo turno. Roberto Occhiuto eletto governatore della Calabria.2021 Giuseppeha riconquistato Milano ottenendo il 57,30% (dato ancora non definitivo). Più staccato il candidato di centrodestra Luca Bernardo che oscilla intorno al 32,37%. A Napoli netta vittoria di Gaetanoche si attesta al 64,1%. Oltre quaranta punti ...

Advertising

FurianMatteo : @bravimabasta In Italia non è possibile perdere le elezioni, si vincono in maniere diverse. - NazioneGrosseto : Elezioni comunali a Castiglione della Pescaia: vincono Elena Nappi e il centrosinistra - qsbm71 : @RaiPortaaPorta Meno male che c’è la Calabria a tenere viva Forza Italia….. perché altrove la storia sembra un’altr… - enricotorlo : Elezioni amministrative: non c’è un terzo polo, Pd e cinque stelle se uniti vincono ovunque. - SonSempreIoEh : @MichaelRooster il bello delle elezioni italiane è che vincono sempre tutti... tra un po' non li votano manco le lo… -