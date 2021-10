Elezioni | Italexit denuncia irregolarità ai seggi | “Schede non vidimate”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 ottobre 2021)nondistribuite ai votanti. E’ il rappresentante di lista dire quanto sarebbe accaduto alo 79 della Circoscrizione 1, per cui “alcuneper il voto in Circoscrizione sono state consegnate agli elettori prive di vidimazione. L’anomalia è stata notata per puro caso dalla segretaria dio, con il presidente che non era nemmeno presente nella stanza” spiegano dal partito.Il fatto è stato anche segnalato al call center del Comune che avrebbe “suggerito di vidimarle successivamente durante lo spoglio”.Ma persi tratta “a tutti gli effetti un broglio. Alcunetimbrate potrebbero infatti essere uscite in maniera fraudolenta dalo o, peggio, altre non ...