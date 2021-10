Cosa è successo a whatsapp (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook, whatsapp e Instagram down in tutto il mondo. Un crollo planetario delle tre piattaforme social più diffuse tra gli utenti del web rimaste al buio dalle 17.30. L'ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell'ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti. Nel caso del disservizio di oggi, gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti. Il blocco arriva nello stesso giorno in cui una talpa di Facebook, una ex dipendente, ha rivelato la negligenza del social nell'eliminare la violenza, la disinformazione e altri contenuti dannosi dalle sue piattaforme, uscendo allo scoperto rincarando la dose delle accuse. E la sua testimonianza martedì al Senato potrebbe essere dirompente. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook,e Instagram down in tutto il mondo. Un crollo planetario delle tre piattaforme social più diffuse tra gli utenti del web rimaste al buio dalle 17.30. L'ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell'ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti. Nel caso del disservizio di oggi, gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti. Il blocco arriva nello stesso giorno in cui una talpa di Facebook, una ex dipendente, ha rivelato la negligenza del social nell'eliminare la violenza, la disinformazione e altri contenuti dannosi dalle sue piattaforme, uscendo allo scoperto rincarando la dose delle accuse. E la sua testimonianza martedì al Senato potrebbe essere dirompente. ...

NicolaPorro : Si oppongono alle restrizioni anti #Covid, ma non ne parla quasi nessuno. Eppure guardate cosa è successo ?? - 93SwagZayn : @iicarvsfalls Cosa è successo parlami - Bufalenet : @Cartabellotta In questo momento #Facebook è un quartiere dove i vandali hanno rubato targhe delle vie, numeri civi… - matthausnocap : ma qualcuno sa dirmi cosa è successo ai social, ce li hanno hackerati, che han fatto? - GingerPresident : @lucantoniolucas Cioè? Non sto capendo niente di tutta sta cosa.. ma da SMM ti posso assicurare che un down simile non è MAI successo -