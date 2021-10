Casu (Pd): "La vittoria a Primavalle è frutto di una campagna combattuta sul campo" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Eletto deputato a Primavalle: Andrea Casu, quarant'anni, già segretario del Pd Roma (dal 2017), a due terzi delle sezioni scrutinate si trovava già in vantaggio di otto punti percentuali sul candidato del centrodestra Pasquale Calzetta. Perché ha vinto, Casu? Dice il neodeputato: “E' stata una campagna elettorale combattuta sul campo, senza fare pubbliche dichiarazioni ma davvero porta a porta, e il risultato per me straordinario lo dimostra. E' stato un mese intenso nel quadrante nord ovest. Abbiamo cercato di costruire una proposta politica per il riscatto di un territorio attraversato da problemi profondi. La considero una grande vittoria anche perché abbiamo convinto tutte le forze del centrosinistra a votare il segretario romano del Pd”. Casu era ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Eletto deputato a: Andrea, quarant'anni, già segretario del Pd Roma (dal 2017), a due terzi delle sezioni scrutinate si trovava già in vantaggio di otto punti percentuali sul candidato del centrodestra Pasquale Calzetta. Perché ha vinto,? Dice il neodeputato: “E' stata unaelettoralesul, senza fare pubbliche dichiarazioni ma davvero porta a porta, e il risultato per me straordinario lo dimostra. E' stato un mese intenso nel quadrante nord ovest. Abbiamo cercato di costruire una proposta politica per il riscatto di un territorio attraversato da problemi profondi. La considero una grandeanche perché abbiamo convinto tutte le forze del centrosinistra a votare il segretario romano del Pd”.era ...

