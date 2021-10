Can Yaman e Francesca Chillemi a cena insieme, che succede tra i due attori? (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ Can Yaman a pubblicare la foto con Francesca Chillemi taggando l’ex Miss Italia e brindando con lei. Cosa ci facevano la Chillemi e Yaman a cena insieme a Palermo? Bellissimi, sorridenti, complici ma è evidente che non sono da soli al tavolo. L’ex Miss Italia più discreta condivide la foto tra le sue storie di Instagram, evita così i commenti perché già immagina i pettegolezzi sul loro presunto amore. Non è infatti nata una nuova coppia, non nel modo in cui il gossip vorrebbe. Francesca Chillemi e Can Yaman sono seduti allo stesso tavolo di un noto ristorante di Palermo perché stanno girando una nuova fiction e quella serata è solo un momento perfetto tra colleghi. Can Yaman potrebbe perdere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ Cana pubblicare la foto contaggando l’ex Miss Italia e brindando con lei. Cosa ci facevano laa Palermo? Bellissimi, sorridenti, complici ma è evidente che non sono da soli al tavolo. L’ex Miss Italia più discreta condivide la foto tra le sue storie di Instagram, evita così i commenti perché già immagina i pettegolezzi sul loro presunto amore. Non è infatti nata una nuova coppia, non nel modo in cui il gossip vorrebbe.e Cansono seduti allo stesso tavolo di un noto ristorante di Palermo perché stanno girando una nuova fiction e quella serata è solo un momento perfetto tra colleghi. Canpotrebbe perdere ...

