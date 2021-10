Beppe Sala, chi è? Una grandissima riconferma (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Beppe Sala sta per essere raggiungere un traguardo davvero importante. Ma che cosa si sa sul sindaco di Milano? Tante curiosità. Beppe Sala è senza alcun dubbio uno dei nomi attorno a cui c’era maggiore attenzione in queste ultime settimane, ma anche e soprattutto in questi ultimi due giorni. Infatti, come tutti sapranno, si sono Leggi su youmovies (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta per essere raggiungere un traguardo davvero importante. Ma che cosa si sa sul sindaco di Milano? Tante curiosità.è senza alcun dubbio uno dei nomi attorno a cui c’era maggiore attenzione in queste ultime settimane, ma anche e soprattutto in questi ultimi due giorni. Infatti, come tutti sapranno, si sono

Advertising

matteosalvinimi : PAZZESCO NELLA MILANO DI BEPPE SALA!!! Eleonora, candidata della Lega, si è recata oggi al seggio elettorale, ma a… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: Beppe Sala (CSX) è rieletto sindaco di #Milano #Elezionicomunali2021… - repubblica : Milano, i risultati delle elezioni comunali in diretta: per gli exit poll Beppe Sala tra il 54 e il 58% - Ale_Maffini : RT @you_trend: ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: Beppe Sala (CSX) è rieletto sindaco di #Milano #Elezionicomunali2021 #MaratonaYouTrend htt… - discoradioIT : ?? #amministrative21: 'Questo è un risultato quasi storico, non si è astenuto chi crede in un'idea di città'. Le par… -