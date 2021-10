Amministrative 2021 in diretta / Affluenza ai minimi storici nelle città. Letta vince a Siena (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al primo turno ha votato il 54,69% degli aventi diritto. Dal 2010 ad oggi la minore Affluenza si era registrata in precedenza nel 2017 (1.004 i Comuni al voto) con il 60,07%. Lo scorso anno (764 Comuni) era stata del 65,62% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al primo turno ha votato il 54,69% degli aventi diritto. Dal 2010 ad oggi la minoresi era registrata in precedenza nel 2017 (1.004 i Comuni al voto) con il 60,07%. Lo scorso anno (764 Comuni) era stata del 65,62%

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - marcotravaglio : ISTRUZIONI PER L'USO Se fossimo un paese normale, tratteremmo le elezioni amministrative per quello che sono. Ma si… - Adnkronos : #Elezioniamministrative2021, Salvini: 'Sinistra usa media per diffamare'. - claudiutza_ : RT @twitorino: ?? #elezioniamministrative2021 #Torino Scrutiate 100 sezioni su 919. Candidati Sindaco al momento con più voti: - Lo Russo :… - veneziaradiotv : Amministrative 2021 nel Veneto: affluenza oltre il 65% -