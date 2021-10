Al via la stagione del melograno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Bergamo. È il melograno il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Siamo agli inizi della stagione di questo frutto: la merce reperibile evidenzia una discreta qualità con prezzi in linea a quelli degli anni scorsi. Gli areali di provenienza sono collocati soprattutto in Spagna e in Italia: quelli di origine nazionale, in modo particolare, provengono dalla Sicilia, da dove arriva la maggior parte del raccolto. Dotato di numerose proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, il melograno è composto per il 78% da acqua, è ricco di sali minerali come potassio, manganese, zinco, rame, fosforo ferro, magnesio e calcio. Inoltre, contiene fibre e vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J) ma anche preziosi antiossidanti e, grazie alla sua composizione, diversi studi gli attribuiscono una preziosa funzione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Bergamo. È ilil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Siamo agli inizi delladi questo frutto: la merce reperibile evidenzia una discreta qualità con prezzi in linea a quelli degli anni scorsi. Gli areali di provenienza sono collocati soprattutto in Spagna e in Italia: quelli di origine nazionale, in modo particolare, provengono dalla Sicilia, da dove arriva la maggior parte del raccolto. Dotato di numerose proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, ilè composto per il 78% da acqua, è ricco di sali minerali come potassio, manganese, zinco, rame, fosforo ferro, magnesio e calcio. Inoltre, contiene fibre e vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J) ma anche preziosi antiossidanti e, grazie alla sua composizione, diversi studi gli attribuiscono una preziosa funzione ...

