Traffico Roma del 03-10-2021 ore 10:30 (Di domenica 3 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione coda per incidente sono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Cristoforo Colombo è uscita a Parco dei Medici tra Marconi Ostiense chiusa il ponte dell'Industria dopo il crollo avvenuto in seguito all'incendio divampato ieri notte in pieno svolgimento la gara podistica tra le Terme di Caracalla Platino possibili chiusure al Traffico al passaggio dei partecipanti previste deviazioni per 7 linee di bus a Centocelle invece per un evento culturale fino alle 22 sono chiuse diverse strade nella zona tra Piazza dei Mirti e via dei Faggi deviat e 7 linee di bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

