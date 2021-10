Moto3, GP Americhe Austin 2021: Oncu sospeso per due gare (Di domenica 3 ottobre 2021) Deniz Oncu è stato sospeso per due gare. Il pilota turco è ritenuto il responsabile del brutto incidente avvenuto durante il Gran Premio di Austin che ha coinvolto Alcoba, Migno e il leader del campionato del mondo Acosta, e salterà il GP dell’Emilia Romagna e quello portoghese dell’Algarve. Fortunatamente tutti i piloti hanno lasciato la pista senza conseguenze. Il Red Bull KTM Tech3 non farè appello. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Denizè statoper due. Il pilota turco è ritenuto il responsabile del brutto incidente avvenuto durante il Gran Premio diche ha coinvolto Alcoba, Migno e il leader del campionato del mondo Acosta, e salterà il GP dell’Emilia Romagna e quello portoghese dell’Algarve. Fortunatamente tutti i piloti hanno lasciato la pista senza conseguenze. Il Red Bull KTM Tech3 non farè appello. SportFace.

