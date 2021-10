Federica Panicucci crolla ricordando il padre a Verissimo: anche Silvia Toffanin scoppia in lacrime (Di domenica 3 ottobre 2021) Federica Panicucci crolla a Verissimo ricordando una delle figure per lei più importanti: il papà Edoardo. La conduttrice confessa di non aver ancora metabolizzato il dolore per la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. “È andato via un po’ presto” rivela, prima di crollare in lacrime. anche Silvia Toffanin non trattiene l’emozione ascoltando il racconto della sua ospite. Federica Panicucci ricorda il padre a Verissimo Federica Panicucci ha nel cuore un dolore difficile da elaborare ancora oggi. La perdita del padre Edoardo nel 2016 è una ferita ancora aperta, soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 ottobre 2021)una delle figure per lei più importanti: il papà Edoardo. La conduttrice confessa di non aver ancora metabolizzato il dolore per la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. “È andato via un po’ presto” rivela, prima dire innon trattiene l’emozione ascoltando il racconto della sua ospite.ricorda ilha nel cuore un dolore difficile da elaborare ancora oggi. La perdita delEdoardo nel 2016 è una ferita ancora aperta, soprattutto ...

CastelluccioS : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip sono raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista… - 95_addicted : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip si raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista s… - glooit : Federica Panicucci ricorda tra le lacrime suo padre: “Nei suoi ultimi istanti era abbracciato a me” leggi su Gloo… - ASannais : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip sono raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista… - Cristia25112451 : @fede_panicucci Carissima Federica sono Cristian Carrara e sono un tuo fans ammiratore e voglio dirti una si come s… -

